الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. الأمير هاري يتنكر في زي ” بابا نويل “

شاهد .. الأمير هاري يتنكر في زي ” بابا نويل “

بواسطة -
0 153

نشر حسابا خاصا بدوق ساسكس ” الأمير هاري ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو له والذي ظهر فيه وهو متنكرا في زي بابا نويل .

ووجه الأمير هاري في مقطع الفيديو رسالة إنسانية ومؤثرة إلى أطفال القوات المسلحة البريطانية الفاقدين لآبائهم .. وهنأهم بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد .

وقال الأمير هاري في رسالته : ” نعم إن خسارة أحد الوالدين أمر شديد الصعوبة .. لكنني أعلم أن كل فرد فيكم بمساعدة الآخرين سيصنع لنفسه مستقبلا باهرا .. كما أعلم أيضا أنكم ستتمتعون بعيد ميلاد مدهش ” .

وشارك هاري بهذا الزي في حضور الحفل الخيري الذي أقامته جمعية ” سكوتيز ليتل سولجرز ” وهي جمعية لرعاية أطفال الجنود البريطانيين المفقودين في الحروب وحرص على تقديم الهدايا لهم .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.