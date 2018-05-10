شاهد: الإعدام لسيدة مصرية وعشقيها قتلا الزوج والقاضي: “لو بيدي لقطعت من أجسادكم حتة كل يوم”

اصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقا بحق ربة منزل ثلاثينية وعشيقها فى واقعة قتل زوجها البالغ من العمر 27 عامًا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية بمصر.

فيما أظهرت لقطات مصورة فاصلًا من حديث رئيس المحكمة المستشار بلال أبو السعود للزوجة وعشيقها، قائلًا: “والله لو كان الأمر بيدي لأمرت أن تُقطع من أجسادكم كل يوم حتة جزاءً لما ارتكبتم من جرم في حق هذا الشاب”.



وكان قد تبيّن بعد تحقيقات النيابة العامة والطب الشرعي، وفاة الزوج الذي يعمل مزارعًا، متأثرًا بجراحه بعد إصابته بطعنات فى العنق والبطن وتقييده بالحبال وإلقائه بمنطقة قريبة من حقله. وثبت تورّط الزوجة البالغة من العمر 30 عامًا في ارتكاب الجريمة بمساعدة عامل نظافة شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، اعترفت خلال التحقيقات بارتباطها به عاطفيًا، حيث اتفقا على التخلّص من الزوج.