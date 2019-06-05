شاهد.. الامن المصري يطوق منزل محمد صلاح ومعجب يصرخ: “جزمتك على دماغي” !

تجمهر عدد من معجبي محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول، أمام منزله وذلك قبل خروجه لأداء صلاة العيد.

وطوقت قوات الأمن محيط المنزل ومداخله، فيما ظهر أحد المواطنين، يهتف “عايز أتصور معاك يا بطل قبل ما أموت”.

وظهر في فيديو نشره موقع “اليوم السابع” تجمهر المواطنين امام منزل محمد صلاح بينما كان احد المعجبين يصرخ: “انت جزمتك على دماغي يا محمد بيه صلاح لأن بطل رافع راس مصر لفوق”.

وتابع المعجب صراخه قائلا “انا عايز اتصور معاك قبل ما اموت”.

كما اظهر فيديو اخر زوجة محمد صلاح وابنتهما مكة أثناء خروجهما لاداء صلاة العيد بعد تعذر خروجه من المنزل بسبب المعجبين.