شاهد.. البابا فرنسيس يسمح لفتاة مريضة بالرقص على المسرح أثناء إلقائه عظة

سمح البابا فرنسيس، لفتاة مريضة بالرقص والتصفيق بحرية، بعد أن صعدت على المسرح أثناء إلقائه عظة، أمس الأربعاء.

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وكانت الفتاة قد أفلتت من والدتها في الصف الأول للحضور، وصعدت على المسرح وظلت تتمايل ذهابًا وإيابًا أمام البابا، ومن حين لآخر كانت تصفق بقوة.

وأشار البابا، لرجال الأمن بعدم التعرض لها، وعادت الفتاة إلى أمها التي حاولت السيطرة عليها، لكنها أفلتت منها مرة أخرى لتصعد على المسرح من جديد، وسط تصفيق حار من الحشود في الفاتيكان.

وقال البابا، في نهاية العظة التي امتدت لأكثر من ساعة ”هذه الفتاة المسكينة ضحية مرض، ولا تعي ما تفعله“ وأضاف ”عندما نرى شخصًا يعاني فعلينا أن نصلي“.