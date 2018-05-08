شاهد: الحمم البركانية بـ هاواي تبتلع الطرق والسيارات وتقسم المدينة إلى نصفين

نشرت صحيفة «الدايلي ميل» لحظات مرعبة لتدفق الحمم البركانية باحدى المدن الصغيرة بجزيرة هاواي.

وتدفقت الحمم وابتلعت الطريق الرئيسي للمدينة وأدى ذلك إلى تقسيم المدينة -المكونة من 950 ساكناً- إلى نصفين، وهو ما جعل العديد من السكان غير قادرين على الوصول إلى السوبر ماركت الوحيد في المنطقة.

وانبعثت الحمم البركانية من بركان «كيلوا» وهو واحد من أكثر المناطق نشاطاً في الكرة الأرضية، متجهة إلى الشمال الشرقي نحو المحيط منذ ثورة البركان في 27 يونيو.

وقال السكان المحليون إن الصخرة المنصهرة تنتشر عن طريق «بيليه»، إله البراكين في هاواي، وذكر العلماء في الشهر الماضي أن الحمم ستصل للطريق الرئيسي في غضون أسبوعين، إلا أنها تباطأت لكنها ظلت إلى حد كبير في مسارها إلى المدينة.