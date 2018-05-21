شاهد.. الداعية عبدالله المصلح: بخاخ الربو وحبوب القلب وإبر الإنسولين لا تفطر في نهار رمضان

أجاز الدكتور عبدالله المصلح تناول بخاخ الربو وحبوب القلب وإبر الإنسولين في نهار رمضان مؤكدا أنها لا تفطر.

وقال المصلح عبر برنامج “فتاوى” على قناة “اقرأ” إنه يجوز لمريض القلب أن يتناول حبوب القلب التي يضعها المريض تحت لسانه إذ إنها لا تدخل جوفه فلا تفطر.

وأضاف الإبر التي في العضل، أو أي فيتامين يؤخذ عن طريق الإبر في العضل، لا تفطر وأيضًا بخاخ الربو الذي يستعمل لتوسيع الشعب الهوائية لا يفطر.

وأوضح أن إبر الإنسولين لمرضى السكر لا تفطر أيضًا، وكذلك قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف، بشرط ألا تصل إلى الحلق.