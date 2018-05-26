شاهد: الدمار الذي سببه إعصار ميكونو بسواحل عمان.. وقوته تقتل طفلة!

أظهر مقطع فيديو مدى الدمار الذي سببه “إعصار ميكونو” بسواحل سلطنة عمان بعد وصله، مساء أمس الجمعة، ليضربها بسرعة تزيد على 170كم في الساعة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات دخول الإعصار وضرب مدينة صلالة والسواحل الجنوبية ‏لسلطنة عمان، ‏فيما أعلنت السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وبينت مقاطع فيديو الحالة المطرية الشديدة التي سببها الإعصار، إضافة إلى السيول التي جرت في شوارع المدن، واشتداد الرياح وغزارة الأمطار، وبدت الرياح شديدة وظهرت الأشجار تكاد تنخلع من مكانها، والسيول تغمر الشوارع، فيما انتشرت سيارات الدفاع المدني متجهة للمناطق المنكوبة، في المدينة التي تُعد ثالث أكبر مدن السلطنة، ويقطنها نحو 200 ألف شخص.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن يبدأ إعصار ” ميكونو” في الاقتراب من المملكة بدءًا من فجر اليوم السبت إلى يوم الثلاثاء القادم، مع توقعات بتحوله إلى عاصفة مدارية فور دخوله أجواء المملكة.