شاهد… الرئيس الايراني تابع مباراة بلاده في المونديال بقميص رياضي ودون عمامة!

تابع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مباراة منتخب بلاده ضد نظيره المغربي، أمس الجمعة، وذلك ضمن مباريات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

ونشر روحاني صورة على حسابه الرسمي في”تويتر” للتواصل الاجتماعي، وهو جالس أمام شاشة التلفاز، مرتديا قميص إيران، ويصفق لحظة تسجيل هدف بلاده بـ “نيران صديقة”، من قبل المهاجم المغربي عزيز بوهدوز، خطأ في مرماه، ليهدي فوزا ثمينا لنظيره الإيراني، في الوقت القاتل، بالدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، للمباراة التي جرت بينهما، في مدينة سان بطرسبورغ.