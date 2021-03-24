أثارت الناشطة السعودية المعروفة باسم سنومة، والتي يتابعها أكثر من ربع مليون على تطبيق تيك توك، موجة من الجدل بتصريحاتها عن الزواج وتعدد الزوجات وذلك بعد تداول فيديو جديد لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر سنومة في الفيديو وهي تقول ردا على احدى متابعاتها: “ليه لاء اصير بلا كرامة عند زوجي.. مايه وملح وانظف له رجولو وكمان امسج له ظهره حق التعب اللي يتعبه علي وعلى عيالي” وتابعت “حبيبي انا بدون كرامة أنا الهوهو حقك”.

الشهيرة "سنومه" تُعلنها:



"أنا أتخلى عن كرامتي وأصير ال هوهو عند زوجي"! pic.twitter.com/9zS1ugnlWy — WHR (@whrumor) March 23, 2021

ولم تكتف سنومة بذلك بل دافعت ايضا عن تعدد الزوجات حيث قالت ردا على متابعة اخرى “اذا كنت معفنة انا اقول لزوجك يتزوج عليك ثلاثة مو واحدة.. واحدة تمتعه جسديا وواحدة تعطيه معنويا وواحدة صحيا”.

متداول الان : احدى السنابيات تتحدث بطريقة مستفزة ضد النساء pic.twitter.com/15mXeUvsBp — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) March 23, 2021

وقد اثارت تصريحات سنومة حالة من الجدل بين من اعتبر ان امثالها سبب في دمار المجتمع واخرين ايدوا وجهة نظرها ودافعوا عنها.

تحاضر وتتفلسف وهي قبل تطلق زوجها كان يحب اختها كشختها مافادتها بس فلسفه ع الفاضي ومثالبه كذابه — رهف الشمري (@ms_rahaf14) March 23, 2021

شلون كلامها صح وهي تقول خليه يخونك بالحرام بعد!! فكر يالزميل — فهد (@fahadino77) March 23, 2021

ماهي حجازية يمنيه — نـواف G20. (@IOP_SA) March 23, 2021