أثارت الناشطة السعودية المعروفة باسم سنومة، والتي يتابعها أكثر من ربع مليون على تطبيق تيك توك، موجة من الجدل بتصريحاتها عن الزواج وتعدد الزوجات وذلك بعد تداول فيديو جديد لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر سنومة في الفيديو وهي تقول ردا على احدى متابعاتها: “ليه لاء اصير بلا كرامة عند زوجي.. مايه وملح وانظف له رجولو وكمان امسج له ظهره حق التعب اللي يتعبه علي وعلى عيالي” وتابعت “حبيبي انا بدون كرامة أنا الهوهو حقك”.
ولم تكتف سنومة بذلك بل دافعت ايضا عن تعدد الزوجات حيث قالت ردا على متابعة اخرى “اذا كنت معفنة انا اقول لزوجك يتزوج عليك ثلاثة مو واحدة.. واحدة تمتعه جسديا وواحدة تعطيه معنويا وواحدة صحيا”.
وقد اثارت تصريحات سنومة حالة من الجدل بين من اعتبر ان امثالها سبب في دمار المجتمع واخرين ايدوا وجهة نظرها ودافعوا عنها.