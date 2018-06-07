شاهد.. الشرطة تطيح بـ 7 أشخاص تشبهوا بالنساء على كورنيش جدة

أطاحت شرطة محافظة جدة يوم الأربعاء على ستة سعوديين وأجنبي من المتهمين في قضية التصرفات المخالفة بتشبههم بالنساء، والتي تم تداول مقاطع فيديو لها في المنطقة الواقعة بجوار فندق حياة بارك ونادي الفروسية بما يعرف بالمارينا على كورنيش الحمراء في جدة.

وألقي القبض على جميع الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالإضافة لشخصين آخرين من نفس المجموعة، وذلك أثناء عملية البحث والتحري، حيث تم التأكد من وضعهم، وبعد أن تم الإطاحة بالمتورطين أحيلوا للنيابة العامة وصدر بحقهم التوقيف حتى الانتهاء من التحقيق.

وكانت شرطة محافظة جدة قد تلقت توجيهات عاجلة بسرعة القبض على تلك المجموعة التي قامت بالتصرفات غير الإخلاقية وظهرت في مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت استهجاناً من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم القبض عليهم بشكل سريع.