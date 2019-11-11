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شاهد .. الشيخ المنيع يوضح حكم قراءة القرآن من الهاتف الجوال على غير وضوء

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كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ ” عبدالله المنيع ” في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” والمذاع على قناة ” الرسالة ” عن حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال وجواز ذلك في حالة عدم الوضوء .

فقال المنيع أن قراءة القرآن من الجوال جائزة ولكن الأفضل القراءة من المصحف .. وأن الأصل في أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية أنها طاهرة لذلك لا يوجد مانع في القراءة منها .

وأشار إلى أن مسألة وجوب الوضوء أثناء قراءة القرآن من الجوال تحتاج للمزيد من النظر والتأمل .. وهل يعامل مثل معاملة المصحف الذي لا يجب مسه إلا بطهارة .

مشددا على أنه لابد من احترام جهاز الجوال إن كان مفتوحا على القرآن كاحترام المصحف .

وأضاف أن ما يسري على الجوال إن كان سيستخدم في قراءة القرآن يسري أيضا على المصحف فلا يجوز فتح الجوال على تطبيقات القرآن داخل دورات المياه .

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