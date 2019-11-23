شاهد .. الظهور الأول لحفيدة ” عادل إمام ” في لقاء تليفزيوني

أطلت ” هالة أحمد مؤمن ” حفيدة الفنان المصري ” عادل إمام ” من إبنته ” سارة ” على شاشة قناة ” المحور ” الفضائية المصرية في الظهور التليفزيوني الأول لها خلال برنامج ” أطفال ولكن ” .

حيث ظهرت ضمن فقرة عن الأطفال الموهوبين في الفن التشكيلي .. والتي تحدثت فيها عن موهبتها في الرسم منذ صغرها .

وكشفت هالة أن جدتها زوجة الفنان عادل إمام هي المكتشف الأول لموهبتها التي تحدثت مع والدتها عن ضرورة تنمية موهبتها في الرسم .

وأكدت حفيدة عادل إمام أن جدها يشاهد رسوماتها ويعجب بها كما عبرت عن سعادتها بأن شقيقها حمزة رسم صورة جميلة لجده بكل تفاصيله .

وأشارت هالة إلى إنها قامت من قبل برسم الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” وإنها كانت من المفترض أنها ستشارك بها في معرض ” 100 سنة سينما ” ولكنها سافرت قبله .

وعن دراستها قالت حفيدة الفنان عادل إمام إنها طالبة بالصف السادس الإبتدائي وإنها متفوقة في دراستها وتتمنى أن تصبح عندما تكبر رسامة ولا تكون ممثلة فهي لا تفكر في التمثيل وتحب الفن التشكيلي أكثر .