شاهد .. الظهور الأول لوالدة لميس الحديدى

نشرت الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها خلال حضورها لحفل في دار الأوبرا المصرية لإبنة عمها ” جالا الحديدي ” المغنية في الأوبرا أثناء إحيائها حفلا غنائيا بمناسبة اقتراب العام الجديد .
وظهرت في الصورة لميس الحديدي برفقة والدتها في الظهور الأول لها على السوشيال ميديا إلى جانب الفنانة ” يسرا ” .
وكتبت لميس الحديدي في تعليقها على الصورة : ” مع مامي وصديقتي يسرا في حفل جالا الحديدي ” .
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا إلى الشبه الكبير الموجود بين لميس ووالدتها .
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