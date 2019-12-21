شاهد .. الظهور الأول لوالدة لميس الحديدى

نشرت الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها خلال حضورها لحفل في دار الأوبرا المصرية لإبنة عمها ” جالا الحديدي ” المغنية في الأوبرا أثناء إحيائها حفلا غنائيا بمناسبة اقتراب العام الجديد .

وظهرت في الصورة لميس الحديدي برفقة والدتها في الظهور الأول لها على السوشيال ميديا إلى جانب الفنانة ” يسرا ” .

وكتبت لميس الحديدي في تعليقها على الصورة : ” مع مامي وصديقتي يسرا في حفل جالا الحديدي ” .

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا إلى الشبه الكبير الموجود بين لميس ووالدتها .