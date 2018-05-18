شاهد: العثور على كنز علي بابا في منزل رئيس الوزراء الماليزي السابق

ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا في 72 حقيبة يد فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وصرح مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة عمر سينغ، أمس الخميس، أمام وسائل إعلام: “لقد فتش طاقمنا هذه الحقائب وعثر على عملات عدة محلية وأمريكية وساعات ومجموهرات داخل 72 حقيبة يد”.

وتابع سينغ أن بعض هذه الحقائب لأسماء شهيرة على غرار “إيرمس” و”لوي فويتون”مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن على الفور تقدير قيمة كل الأغراض التي تم ضبطها نظرا لحجمها.

وتم العثور على المضبوطات في شقق فاخرة داخل مبنى بوسط العاصمة كوالالمبور. وكانت الشرطة قامت بعملية مداهمة على نطاق واسع لمنزل نجيب وأماكن أخرى.

وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد، 92 عاما، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 مايو، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي “1ام دي بي”، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009، ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو 10 مليارات يورو.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس حوالى 640 مليون يورو، غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.