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شاهد.. الكلباني يثير الجدل: “الحرمه تظل حرمه”!

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الشيخ عادل الكلباني

الشيخ عادل الكلباني

أثار إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، جدلاً واسعاً بسبب أحاديث دينية اعتبرها الكثيرون مسيئة للنساء.

وكان الكلباني يتحدث عن طريقة تعامل النبي محمد صلَّ الله عليه وسلم مع أهل بيته، قبل أن يختتم حديثه بالقول ”إن الحريم وإن كن صحابيات جليلات عظيمات كريمات.. الحرمة تظل حرمة“.

وأضاف الكلباني الذي كان يتحدث في برنامجه التلفزيوني الرمضاني ”مع الكلباني“ على قناة ”إس بي سي“ الحكومية، ”كما قال عليه الصلاة والسلام.. المرأة خلقت من ضلع أعوج، فهي فيها عِوج، مهما كانت يظل فيها عِوج حتى لو كانت أتقى الأتقياء“.

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