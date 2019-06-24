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شاهد .. ” المرأة الحصان ” امرأة تقفز وتركض كالفرس

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنرويجية ” آيلا كيرستين ” صاحبة ال 30 عاما والملقبة ب ” المرأة الحصان ” بسبب موهبتها النادرة .

وظهرت بالفيديو وهي تستعرض مهاراتها في القفز فوق الحواجز والهرولة كالحصان .

وفي لقاء صحفي مع كيرستين كشفت عن حبها الشديد للفروسية منذ صغرها وأن أهلها لم يتمكنوا من شراء مهر تركبه عندما كانت طفلة بسبب ضعف القدرة المالية على شرائه والاعتناء به .. فقررت منذ ذلك الوقت أن تصبح هي نفسها حصانا .

وإنها تدربت كثيرا لتصل إلى هذه الدرجة من اللياقة البدنية والحركة لتشبه الفرس الحقيقي في القفز فوق الحواجز مهما ارتفعت .

 

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