شاهد… المطلق يطالب بتعيين “مفتيات” في هيئة كبار العلماء!

طالب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الموافقة على تعيين “مُفتيات” من النساء في هيئة كبار العلماء.

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جاء ذلك خلال برنامجه في قناة المجد، الاثنين، قائلاً: أدعو وألتمس من سماحة المفتي توظيف عدد من خريجات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وغيرها، من المتخصصات في الشريعة الإسلامية، حتى يكفيننا مسائل الحيض والنفاس، باعتبار المرأة الفقهية أعرف منا وأقدر، ما يتيح للمرأة السائلة عن أمور دينها أن تسأل بستر وحرية وأريحية أكثر مع بنات جنسها.

وأضاف المطلق: كرجال لدينا مشكلات كثيرة غير الحيض والنفاس، لذا ألتمس من سماحته أن تتعاقد هيئة الإفتاء مع من تراهن أهلاً “للفتيا”.

وتــابع: بناتي وزوجاتي يُفتين، ويساعدنني ويخففن عني في تلك المسائل، لأني أرى أن النسـاء يجـدن حرجاً في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بخصوصيتهن الدينية، فالحيض وحده له علاقة بـ3 أركان للإسلام، فله علاقة بالصلاة والصيام والحج، كما أن المرأة تبوح وتفضي لمثلها، وتفصل لها أكثر مما تبوح به أو تفصله للمفتي الرجل، خصوصاً مع توافر أخوات فقيهات يمتلكن الكفاءة والتفقه في الدين.