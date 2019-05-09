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شاهد.. المغامسي: “أنا مؤمن ان الشيعة من حيث الجملة مسلمون وان كنت اعلم انهم يرونني كافر”

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الشيخ السعودي صالح المغامسي

الشيخ السعودي صالح المغامسي

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه يجب التفريق بين الشيعة كأمة ومذهب ومن يحكمو إيران الآن، معلنًا أنه ” يؤمن بأن الشيعة مؤمنون ومسلمون وأعلم أنهم يروني كافراً ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” منابر النور ” ، أن الصحوة لم تكن بيد شخص واحد أو طائفة فكرية واحدة يمكن الحكم عليها حكمًا فاصلًا، إذ لا يوجد أشخاص مسؤولون عنها تحديدًا.

وتابع: الصحوة إجمالًا ليست عودة للإسلام لأن الإسلام حاضر وموجودًا وظاهرًا، مشيرًا إلى أنه بعد ظهور الصحوة انتشر العلم الشرعي بين الناس وبدأ الشباب في التقليل من الذهاب لمواطن اللهو.

وأفاد بأن تعليق الفوانيس في رمضان أصبح من العادات ولا يرى علها حرجًا، وإنما هو من مظاهر الاحتفال فقط.

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