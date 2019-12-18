شاهد .. امرأة تعلن عن حملها ل ” قنبلة ” داخل طائرة تركية

كشفت صحيفة ” حريت ” التركية اليوم الأربعاء عن تعرض ركاب طائرة كانت تستعد للإقلاع في رحلتها المتجهة من إسطنبول إلى قبرص لحالة غير مسبوقة من الخوف والرعب بعد إعلان امرأة من الركاب عن حملها لقنبلة .

والتي أعلنت عن ذلك بشكل هستيري وبالصراخ وهي تقول : ” أنا عضو في جماعة فتح الله غولن وسأفجر الطائرة ” .

وظهرت تلك المرأة وهي ترتدي ملابس تخفي كل جسدها .. وتخفي وجهها بنقاب ونظارات شمسية .

وحاول الركاب تهدئتها والتي ظلت تتجادل معهم وأشعلت المرأة السجائر داخل الطائرة أثناء انتظار قوات الأمن بعد أن قام طاقم الطائرة باستدعائهم .

والذين قاموا بنقلها فور وصولهم لمحطة الفحص الأمني .. وتم إلغاء رحلة شركة ” Pegasus Airlines ” من مطار إسطنبول إلى مطار إركان في قبرص التركية .