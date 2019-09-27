شاهد.. امرأة تفتح باب الطائرة لأغرب سبب لحظة الإقلاع

وقف طاقم الضيافة على الطائرة الصينية مذهولاً أمام مشهد لا يصدّق، كان الركاب قد ربطوا الأحزمة، وتحركت الطائرة نحو مدرج المطار، وفجأة فتحت امرأة باب الطوارئ لأغرب سبب.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، وقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي، على طائرة تابعة لخطوط “زيامن” الجوية الصينية، والتي كانت في طريقها للإقلاع من مطار ووهان الدولي إلى مدينة لانزو الصينية.

كان كل شيء على ما يرام، والطائرة تتجه نحو مدرج الإقلاع، وفجأة دقّ جرس الإنذار في قمرة قيادة الطائرة، محذرة من خرق خطير لسلامة الطائرة، وذلك حين فتحت امرأة باب الطوارئ من أجل “استنشاق بعض الهواء المنعش”، كما بررت في ردّها على طاقم الضيافة، معللة ذلك بـ”أنها شعرت بالاختناق”.

وتضيف الصحيفة: عادت الطائرة إلى منطقة توقفها أمام صالة الركاب، حيث تم استدعاء الشرطة، التي اعتقلت المرأة فوراً.

ويظهر الفيديو الذي تم بثه على مواقع التواصل، وحقق 18 مليون مشاهدة، لحظة القبض على المرأة، والتي تبدو في منتصف العمر، كما يظهر بعض الركاب والطاقم وهم يلتقطون الصور للباب المفتوح مع توقف الطائرة.

وقد تأخرت الطائرة لمدة ساعة حتى أتمت استعداداتها للرحلة وأقلعت.

ولم تعلن الشرطة الصينية عن اسم المرأة، لكنها قالت إنها حالياً رهن التحقيق في ملابسات الحادث.