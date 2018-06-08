شاهد.. باكستاني يبتاع تمور بالقوة من يمني رفض الحجر ثمنا له

وثَّقت كاميرا مراقبة في أحد محال التموينات الغذائية، حوار بين شخصين أحدهما باكستاني و الآخر يمني، حيث ابتاع الباكستاني بعض التمور مقابل حجر رفضه اليمني ” الكاشير ” .



وأوضح مقطع الفيديو، الباكستاني الذي دخل المحل وأخذ بعض التمور، وعندما وصل إلى الكاشير وهو يمني الجنسية، أعطاه حجرًا بدلًا من النقود، الأمر الذي رفضه الكاشير وطالبه بأموال مقابل النقود.

وأشار الرجل الباكستاني، إلى أنه له صديق يمني من محافظة صعدة كان قد أعطاه هذا الحجر وأبلغه أنه إذا أراد شراء أي شيء من شخص يمني، فيمكنه إعطاءه الحجر بدلًا من الحساب.

وحاول اليمني أن يفهمه بأن هذا الأمر باب من الجنون، اعتدى عليه الباكستاني وأخذ التمر بالقوة، وخرج من المحل.