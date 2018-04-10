شاهد بالدنمارك.. خطأ فادح في هدم برج يتسبب بكارثة

أظهر فيديو صادم لحظة وقوع خطأ فادح في عملية هدم برج طوله 53 مترًا وانهياره في اتجاه المباني المجاورة، بمدينة فورد انغبورغ في الدنمارك.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أدى انهيار البرج الكبير إلى الإضرار بمكتبة ومدرسة موسيقى بالمبنى الثقافي المجاور، لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات.

ويظهر المقطع المثير لحظة تفجير قاعدة البرج وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة، وبينما وقف الناس يشاهدون العرض المثير، بدأ البرج يميل في الاتجاه الخاطئ قبل أن ينهار في غضون ثوان.

ووفقًا للتقارير تحقق السلطات الدنماركية في الحادث، الذي وقع أمس الاثنين.

بدورها قالت جمعية المتفجرات في الدنمارك، إن “الاستعدادات بدت سليمة”، في حين قالت الحكومة المحلية بمدينة فورد انغبورغ إن “عمال الإطفاء المتطوعين عملوا طوال الليل للمساعدة في تأمين المركز الثقافي”.