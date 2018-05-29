شاهد.. براءة وسعادة طفل سعودي بعد زراعة كلية: “انشر الفيديو يا دكتور في كل القروبات أبي لايكات كثير”

نشرت وزارة الصحة السعودية فيديو على حسابها على تويتر يظهر براءة طفل وسعادته بعد أن ودع عذاب غرف غسيل الكلى في المستشفيات، معانقاً حياته الجديدة بفرح ورقص.

وبدا في الفيديو الطفل سيف، وهو يرقص فرحاً، في حين يظهر صوت يدندن بمحبة وغبطة: “يا هلال يا هلا”.

وفي حين رجح أن يكون الشخص الذي يتكلم في الفيديو الطبيب الذي أجرى العملية للطفل، أوضحت وزارة الصحة أن سيف طلب من طبيبه أن ينشر هذا الفيديو على مختلف المنصات، قائلاً ببراءة وسعادة كبيرة: “انشر الفيديو يا دكتور في كل القروبات أبي لايكات كثير”. وقد خرجت تلك الكلمات من قلبه الصغير الذي عانى طويلاً على ما يبدو في غرف الغسيل.

وأفادت الوزارة على حسابها على تويتر، الاثنين، أن العملية تمت بنجاح في مستشفى الملك فهد التخصصي في #الدمام.

كما توجهت بالشكر للطبيبين محمد صلاح ومحمود عبيد ولكامل الفريق الطبي.