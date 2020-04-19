انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمصارع النمساوي ” فيلهلم أوت ” وهو ينطق الشهادتين معلنا عن دخوله الدين الإسلامي .

وظهر فيلهلم أوت في مقطع الفيديو من داخل الحجر الصحي المنزلي بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا .

وأشار إلى أن فترة العزل الصحي التي سببها الفيروس أتاحت له الكثير من الوقت للتفكير العميق في إعتناق الإسلام .

يذكر أن المصارع النمساوي بدأ مشواره في عالم الملاكمة عام 2008 وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها مع لاعبين كبار .

وبدأت مسيرته في التفكير بالدين الإسلامي بعد مشاركته للاعبين مسلمين داخل الحلبة .