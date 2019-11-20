شاهد.. بكاء وانهيار الفتاة التي تحرشت بالشباب على كورنيش جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب للفتاة المتهمة بالتحرش بعدد من الشباب على كورنيش جدة.

واعتذرت الفتاة خلال المقطع – الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” – عن تصرفها الخاطئ. قائلة: “إنها هي من صورت الفيديو في كورنيش جدة والمقطع فيه تصرف غير لائق تجاه المارة”.

وأضافت: “نقدم أسفنا للمواطنين والمقيمين، وأقسم بالله ما كنا نقصد نسيء لأحد، وما راح يتكرر ما حدث، ونعدكم إننا ما راح نكرر هذا الخطأ”. وفي السياق نفسه أغلقت الفتاة حسابها عبر “سناب شات”.

وعلقت قائلة: ” اعتذر منكم جميعا.. وبودع السوشيال ميديا.. استودعكم الله”. يذكر أن الجهات الأمنية المختصة أوقفت الفتاة في وقت سابق على خلفية ما حدث.