الصفحة الرئيسية منوعات شاهد.. تداول مقطع فيديو يتضمن مشاهد جريئة للوزيرة اللبنانية فيوليت خيرالله الصفدي!

شاهد.. تداول مقطع فيديو يتضمن مشاهد جريئة للوزيرة اللبنانية فيوليت خيرالله الصفدي!

بواسطة -
0 29
فيوليت خير الله الصفدي

فيوليت خير الله الصفدي

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ فيوليت خير الله الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة والشباب في الحكومة اللبنانية الجديدة، أثناء مشاركتها كممثلة في مسلسل “عبدو وعبدو” الذي لعب فيه الممثلان جورج خباز ويوغو شلهوب دور البطولة.

وفي حين انتقد البعض مشاهد القبلات أو العناق بين فيوليت خير الله ويورغو شلهوب غير ان البعض شبههذه الحملة تتلك التي تعرّضت إليها دوقة ساسيكس ميغان ماركل حين دخلت العائلة البريطانية المالكة بعد ارتباطها بالأمير هاري، حيث نبشت لها “مَشاهد جريئة” من أدوارها التمثيلية

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.