شاهد: ترامب ظهر عصبيا ومتجهم الوجه لحظة توقيع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران!

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، 8 مايو 2018، مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.



وبدى ترامب أثناء التوقيع متجهم الوجه، وذلك بعد رفض بقية الدول الوقوف إلى جانبه في قراره هذا. وخط توقيعه بخط عريض بطريقة عصبية ثم رفع القرار أمام الصحفيين ليراه الجميع.

ووجه ترامب خلال كلمة له اتهاماته لطهران بالمسؤولية عن أزمات المنطقة معلنا عزمه على صياغة اتفاق جديد يضع حدا لنفوذ إيران الاقليمي ويقيد برنامجها للصواريخ الباليستية.