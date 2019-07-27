شاهد .. ترامب يرقص ببدلة صفراء وسط دجاجات في إعلان

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مثطع فيديو للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وهو مرتديا بدلة صفراء ومحاط بأشخاص يرتدون أزياء دجاجات من إحدى حلقات برنامج ” Saturday Night Live ” .
وظهر ترامب في الفيديو وهو يرقص بشكل محرج ويحرك يده مرارا وتكرارا وتولي الصدارة في المسرحية الهزلية .
ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 2004 حيث كان ترامب يعلن حينها عن مطعم ” دونالد ترامب هاوس أوف وينجز ” .
وتفاجئ الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي برؤية الإعلان للمرة الأولى والذي بلغ عدد مشاهديه على موقع ” تويتر ” في الأيام الأخيرة أكثر من 2 مليون مشاهدة .
Fascinant pic.twitter.com/Yq1Qw5nvg4
— Luc de Barochez (@lucdebarochez) July 24, 2019