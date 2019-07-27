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شاهد .. ترامب يرقص ببدلة صفراء وسط دجاجات في إعلان

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مثطع فيديو للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وهو مرتديا بدلة صفراء ومحاط بأشخاص يرتدون أزياء دجاجات من إحدى حلقات برنامج ” Saturday Night Live ” .

وظهر ترامب في الفيديو وهو يرقص بشكل محرج ويحرك يده مرارا وتكرارا وتولي الصدارة في المسرحية الهزلية .

ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 2004 حيث كان ترامب يعلن حينها عن مطعم ” دونالد ترامب هاوس أوف وينجز ” .

وتفاجئ الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي برؤية الإعلان للمرة الأولى والذي بلغ عدد مشاهديه على موقع ” تويتر ” في الأيام الأخيرة أكثر من 2 مليون مشاهدة .

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