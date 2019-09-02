شاهد: تركي آل الشيخ يمنح “كامري” لشاب توقع نتيجة مباراة ألميريا في الدوري الإسباني

سلّم تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، شابا سيارة “كامري” كجائزة خصصها لمن يتوقع نتيجة مباراة ألميريا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والتي أقيمت أمس ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة.

مبرووك تستاهل وعقبال الجميع في المسابقة القادمة🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/p1Jh36VHT0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2019

وظهر الفائز في مقطع فيديو داخل السيارة سعيدا بالفوز بها، بعد أن توقع نتيجة المباراة، والتي انتهت 1-صفر لصالح ألميريا بقدم اللاعب سيكة كاساما، كما ظهر في صورٍ يحمل قميص النادي، معبرا عن فرحته بالحصول على السيارة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ يملك نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويحتل المركز الثاني حاليا بعد 3 جولات، فاز في اثنتين منها وتعادل في الثالثة، خلف نادي فوينلابرادا المتصدر بتسع نقاط.