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شاهد: جندي سابق يسقط على الأرض من الصدمة بعد الكشف عن ثمن ساعته “الروليكس” التي تركها لعقود !

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Bonanzaville, Hour 1 | Rolex Oyster Cosmograph & Documentation, ca. 1971 | ANTIQUES ROADSHOW | PBS

لم يجد جندي أمريكي سابق سوى السقوط على الأرض بعد معرفته قيمة ساعته”الروليكس ” التي اشتراها منذ أكثر من 45 عاما، وتركها لعقود في صندوق أمانات.

وفي التفاصيل نشرت وكالة “CNN”، مقطع مصور يظهر فيه عسكري أمريكي مخضرم في برنامج مهتم بالتحف النادرة لشبكة PBS، وقال له الخبير إن ساعته القديمة هذه ستكون قيمتها نحو 400 ألف دولار إذا تم عرضها في مزاد “، ليقط الجندي السابق فجأة على الأرض تعبيرا على عدم تصديقة للرقم الذي ذكره الخبير وأخذ يردد ”هل تمزح معي؟”.
وذكر مالك الساعة أنه قام بشرائها في عام 1974 عندما كان في الجيش بقيمة بلغت نحو 346 دولار فقط وتركها في صندوق أمانات لعقود،
فيما تابع الخبير توقعه الصادم بشأن الساعة ليخبر مالكها أنها من المتوقع أن تحصل على قيمة ما بين 500 ألف إلى 900 ألف دولار.

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