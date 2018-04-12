شاهد حادث مروع فى السعوديه.. مقتل عائلة بأكملها بينهم 7 أطفال

في مأساة مروعة لقيت عائلة مؤلفة من 9 أشخاص، برمتها حتفها، إثر حادث سير في العاصمة السعودية.

وفي التفاصيل أن العائلة فلسطينية تقيم في السعودية، وتتألف من 7 أطفال مع الوالدين قضوا جراء الحادث المروع على طريق البلم في #الرياض



وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي في الهلال الأحمر السعودي أن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً عن حادث اصطدام على طريق الدلم مدخل بوابة العيون، حيث انتقل المسعفون إلى المكان، للتعامل مع الوضع.

كما أشار المتحدث إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين بجروح تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

ويذكّر هذا الحادث المفجع بحادث جازان الذي أدى إلى مقتل 6 أطفال أيضاً وأمهم، في يناير الماضي.