شاهد.. حذاء كاد أن يتسبب في بتر ساق عارضة أزياء

كشفت عارضة الأزياء “جيما داوني”، البالغة من العمر 23 عامًا، أن زوج من الأحذية تسبب في إلحاق ضرر شنيع بكاحلها الأمر الذي قد يصل إلى بتر ساقها إذا تأخرت في علاجه، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم يمض وقت طويل بعد، وتشكلت نقطة صغيرة من الدم مع لون غريب على كعبها، الأمر الذي تطور بسرعة حتى تحول إلى تورم حول كاحلها.

وذهبت داوني إلى المستشفى حيث نفى الأطباء الأعراض التي تعاني منها على أنها ليست خطيرة على الإطلاق، فين حين أنها استيقظت صباح اليوم التالي وهي تتقيأ ومعدل ضربات القلب مرتفع وتحول لون الجلد إلى أزرق.

وقضت داوني يومين في المستشفي للعلاج، وحذر الأطباء إذا تركت ساقها لفترة أطول دون علاج، فقد يجبرون على بترها، وأن الأمر سيستمر 3 أشهر للتعافي.

والجدير بالذكر أن داوني اشترت هذا الحذاء من متجر لبيع الملابس المستعملة العام الماضي ولم تكن ترتديه سوى عدد قليل من المرات، مضيفة أنها تنصح النساء باستعمال لزق أو أي شيء يمكن أن يمنع الإصابة لأنه قد يبدو شيئًا بسيطًا ولكنه ألحق الكثير من الأذى.