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شاهد .. حفل زفاف بدون عريس في تركيا

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كشفت وكالة ” دوغان ” التركية عن عرسا غير تقليديا شهدته مدينة ” يوريير ” بمحافظة أضنة التركية مساء يوم الجمعة الماضية .

والذي تم فيه زفاف العروستين الشقيقتين ” سمية ” البالغة من العمر (42 عاما) و ” قادرة ” وتبلغ (47 عاما) من دون وجود عريس لأي منهما .

حيث قام مختار منطقة صلاح الدين ” أحمد أكتاش ” بتنظيم حفل زفاف غير تقليدي للشقيقتين اللتين تعتبران من ذوات الاحتياجات العقلية الخاصة في خطوة من جانبه لتحقيق حلمهما .

وأقيم العرس أمام منزلهما واحتفلت المنطقة بالعروسين ورقصت على أصوات الطبول والموسيقى العثمانية والحديثة .

 

 

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