شاهد.. حكاية اختفاء جمال خاشقجي يرويها عمرو اديب: “لا اتمنى له السوء”

روى الاعلامي المصري عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “حكاية” المذاع على قناة mbc مصر قصة اختفاء الاعلامي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول التركية.

وقال اديب ان موقف جمال خاشقجي من مصر كان يتعمد اهانة مصر والمصريين مستعرضا بعض تغريداته حول الوضع في مصر وواصفا اياه بانه “اخونجي صرف” غير انه قال “رغم هذا كله فانا لا اتمنى له السوء “.

كما سخر أديب من التعاطف المبالغ فيه من قبل توكل كرمان وغيرها من الصحافيين العرب في تركيا، مع اختفاء خاشقجي ، ووجه لهم سؤال قائلا “يا ست توكل يا كرمان يا صحفيين يا عرب يا بتوع مكملين في 100 صحفي تركي مسلم داخل سجن اردوغان ما حد تحركلوا شعرة في ظهر ايده عشان يروح يسأل هم فين”.