أعلن حلاق سعودي من مدينة الأحساء يدعى محمد المهدي، عن أطلاقه مبادرة “حلق ببتيك” لتعليم الرجال كيفية الحلاقة في المنزل في ظل العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وأوضح المهدي في لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن مبادرته جاءت بعد قرار إغلاق صالونات الحلاقة، مشيرا إلى أنه وجد تفاعلاً من الناس معها وأصبح الكثيرون ينتظرون مقاطع الفيديو التي يصورها.

وأكد المهدي أن الحلاقة في المنزل ليست صعبة كما يظن البعض، ولكن يجب على الشخص أن يجرب الأمر وبدون التجربة لن يتعلم، مبيناً أن الأدوات اللازمة للحلاقة بسيطة ومتوفرة في الأسواق.