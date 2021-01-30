قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 75% من بيوت مصر تقوم عليها مرأة معيلة، وفى الآخر يأتى شيخ على الفضائيات يقولك: “يجوز الضرب بالسواك”.

وتابع الجندى، : “عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسواك التي دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب في الإسلام والنبى محمد لم يضرب زوجة قط”.

واستكمل: “السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، وبعدين الشيخ اللى هيطلع يقول يجوز الضرب بالسواك يبقى بيخالف القانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة ضرب النساء”.

وحذر الجندي مشاهديه من القانون الجديد الذي سيغلظ عقوبة ضرب الزوجة حيث قال “طلع قانون يا جماعة علشان تبقوا عارفين وكله حيتروق ان شاء الله اذا ما خدش باله من نفسه الذي يضرب مراته فيها خمس سنين سجن يعني انت ممكن تكون متزوجها بقالك ثلاث سنين وتكمل خمسة في السجن”.

واوضح الجندي ان الرسول “لم يضرب شيئا بيده قط” وانه في حال حصول “حالة نشوز” كان يقوم بالابتعاد والاعتزال.