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شاهد.. خزعل الماجدي: “الاديان الابراهيمية ظلمت الفراعنة”

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الكاتب العراقي خزعل الماجدي

الكاتب العراقي خزعل الماجدي

ناقش الكاتب العراقي خزعل الماجدي كتابه الجديد “الحضارة المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.”

وأكد الماجدي، خلال حديثه، على اهتمام الحضارة المصرية بالاخلاق مشيدا بعدالة الفراعنة قائلا “ان الديانات الابراهيمية ظلمت الحضارة المصرية ظلما شديدا عندما قالت بإن الفرعون طاغية وانا قرأت كل سير الفراعنة لم اجد طاغية واحدا بالعكس كانوا يرتجفون خوفا من كونهم الهة يخشون الا يعدلو”.

وتابع : “الان حانت الفرصة مع ظهور الاثار والنصوص ان نعيد النظر في هذه الامور” واضاف “لا يوجد اكثر عدالة على وجه التاريخ من الفراعنة”.

يذكر ان خزعل الماجدي كاتب متخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة لديه الكثير من المؤلفات في الميثولوجيا والأديان القديمة والحضارات.

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