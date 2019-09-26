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شاهد .. خطوبة حفيدة ملكة بريطانيا على ملياردير إيطالي

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نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن إعلان قصر باكنجهام اليوم الخميس عن خطوبة ” الأميرة بياتريس ” الابنة الكبرى للأمير أندرو والأميرة سارة دوق ودوقة ” يورك ” وحفيدة الملكة اليزابيث والبالغة من العمر 31 عاما على رجل الأعمال الملياردير الإيطالي ” إدواردو مابيلي موززي ” صاحب أكبر شركات عقارية في إيطاليا البالغ من العمر 34 عاما .

حيث تقدم موززي لطلب الزواج منها في وقت سابق من هذا الشهر في إيطاليا بعد أقل من عام من المواعدة .

وجاء في بيان القصر أن الزفاف سوف يقام عام 2020 على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعا .

وأعرب والداها دوق ودوقة يورك عن سعادتهما الكبيرة بِخطبة ابنتهما وقرب زواجها من رجل محب وفي .. متمنين لهما مستقبلا عائليا سعيدا .. فقالا : ” نحن سعيدان بخطوبة بياتريس وإدواردو .. نتمنى أن يؤسسا أسرة رائعة في المستقبل ” .

وهنأت الأميرة ” يوجيني ” شقيقتها بياتريس بالخطبة وقامت بنشر صورا من الخطبة على حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وأعربت عن سعادتها لنقلها هذا الخبر السعيد .

 

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