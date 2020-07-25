تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو ل” علي أرباش ” رئيس الشئون الدينية التركي لدى صعوده إلى منبر مسجد ” آيا صوفيا ” لإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضية وهي الأولى به منذ 86 عاما .

وظهر على أرباش على المنبر وهو حاملا لسيف ووجه تحية للسلطان ” محمد الفاتح ” الذي فتح إسطنبول ولم يلحق الضرر بأي حجر في المدينة على حد قوله والذي أدى أول صلاة جمعة في آيا صوفيا في الأول من يونيو من عام 1453 .

وأثار أمر حمل السيف الكثير من الجدل بين المتابعين الذين انقسموا إلى قسمين الأول مؤيدا لذلك بإعتباره عادة قديمة لدى العثمانيين يتم فيها تعليق رايتين على منبر المسجد ووضع سيف على جانب المدخل الأيمن للمنبر .

والقسم الثاني رأى أن في ذلك استغلال خطأ للدين ويرمز إلى الوحشية وإشارة إلى أن الدين الإسلامي قام على السيف .

وقال علي أرباش في خطبته : ” نشهد جميعا في هذا الوقت المبارك والمكان المقدس على لحظة تاريخية مع اقتراب عيد الأضحى يلتقي جامع آيا صوفيا الشريف مجددا مع مصليه .. اليوم انتهى الجرح العميق والحسرة في قلوب شعبنا فلله الحمد والثناء ” .

وتابع : ” إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة هو شعاع أمل لجميع مساجد الأرض الحزينة والمظلومة وفي مقدمتها المسجد الأقصى ” .