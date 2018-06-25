شاهد: داعية سعودي يحلق لحيته بسبب السماح للمرأة بقيادة السيارة !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لداعية يدعى عمرو بن طلال وهو يحلق لحيته مشيرين إلى أن السبب هو السماح للمراة بقيادة السيارة في المملكة .

وأوضح النشطاء أن الداعية كان قد وعد في عام 2016 أنه سيحلق لحيته إذا تم السماح للمرأة بقيادة السيارة خلال 5 سنوات ، وهو ما حدث بالفعل ، إذا وثق الداعية لحظة حلاقته للحيته تنفيذا لوعده .

وأثار ما فعله الداعية سخرية النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إذا قال أحدهم : ” تسميه شيخ ….استغفر الله بس شكله من شيوخ ابو ريالين” . وأضاف آخر : ” شكله من زمان وده يحلقها وما صدق بهذا العذر” . وتابع آخر : “والله شكلو صار أحلى” . وقال آخر : “طيب كلامك جميل بس لحيتك وش دخلها ؟ أنت مطلقها سنه ولا مجرد منظر ولا نفاق ؟” .