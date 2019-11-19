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شاهد .. دهس سيارة ” زفة ” لمواطنين في وسط البلد بالقاهرة

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شهد يوم الجمعة الماضية حادثا مأساويا في منطقة وسط البلد بالقاهرة أدى إلى وقوع عددا من الإصابات والضحايا بعد قيام سيارة ملاكي بدهس أشخاصا أثناء سيرها في زفة .

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة التي تظهر فيها السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة أدت إلى انحرافها من السائق وعدم تمكنه من السيطرة عليها وصعودها على الرصيف .

الأمر الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأمرت نيابة قصر النيل بحبس المتسبب في حادث تصادم طلعت حرب 4 أيام على ذمة التحقيق والكشف عن تعاطيه المخدرات .

 

 

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