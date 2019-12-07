شاهد.. رجل يحول نفسه الى كرسي لزوجته!

تحول زوج حنون الى حديث العالم بعد أن ظهر في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، وقد حوّل نفسه إلى “كرسي بشري” من اجل زوجته الحامل في مستشفى بإحدى المدن الصينية.

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وظهرت امرأة حامل في الفيديو وهي تجد صعوبة في الوقوف خلال انتظارها لمقابلة الطبيب داخل مستشفى في مدينة هيغاغنغ، بينما بقي الجالسون على الكراسي، في أماكنهم دون مساعدتها أو تقديم الكرسي لها.

وبعد لحظات، جلس الزوج على الأرض وحنى ظهره، قبل أن يدعوها للجلوس عليه، حسبما ذكر موقع “ويست تشاينا مورنينغ بوست”.

وما إن جلست المرأة، حتى قدم لها الزوج المحب الماء لتشرب، واستمر في وضعيته الصعبة لترتاح هي.

ونشرت شرطة المدينة مقطع الفيديو على تطبيق “دوين” المعروف أيضا بـ”تيك توك”، داعية الناس لتقديم الثناء على الزوج، منتقدة الأشخاص الذين لم يقدموا المساعدة للمرأة واستمروا في الجلوس على الكراسي.