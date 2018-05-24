شاهد: رد فعل إنساني قوي في السعودية دفاعا عن سيدة تبيع أكلات شعبية تجاه متسوقة وصفت أكلها بـ الــ “وسخة”

دافع عدد من المتسوقات عن سيدة ظهرت وهي تبيع بعض الأكلات الشعبية أمام أحد المولات، وذلك بعد أن قامت إحدى المتسوقات بإهانة السيدة ووصفت ما تقدمه من أكلات بأنها “وسخة”، و”مقرفة”.



وانفعلت المتسوقات في وجه المتسوقة مطالبين إياها بوقف إساءاتها للسيدة التي كانت تبيع “قرصان”، و”جريش” أمام المول ضمن فقرة تمثيلية من برنامج “الصدمة” الذي تقدمه قناة “ام بي سي”.

وأثر الموقف على جميع السيدات اللاتي ظهرن في الحلقة، حيث تطوعن للدفاع عن البائعة، مطالبين المتسوقة بالكف عن توجيه الإساءات لها ولما تقدمه من أكلات، وخاطبنها بقول: “إذا ما عجبك أكلها لا تشتري لا حد جبرك”، و”استحي على نفسك، وذلك قبل أن يتدخل فريق البرنامج ويطلعهن على حقيقة الموقف”.