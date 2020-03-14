شاهد.. تعليق صادم من وزير الصحة السوري عن فيروس الكورونا!

تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصحة في حكومة النظام السوري نزار يازجي، وهو ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

كلام الوزير السوري جاء ضمن لقاء مع قناة “الإخبارية السورية” الرسمية من مستشفى المواساة بالعاصمة دمشق، من أجل “تبديد الشائعات” حول انتشار الفيروس في سوريا.

وبعد سؤاله عن الرسالة الأخيرة التي يحب إيصالها للسوريين إثر إنتشار فيروس كورونا في دول مجاورة لسوريا، أجاب الوزير: “أريد أن أقول الحمد لله الجيش العربي السوري طهر الكثير من الجراثيم الموجودة على أرض سوريا”.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت الجمعة عن سلسلة إجراءات للوقاية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد، ولم تعلن فيه رسميا أي إصابة بعد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.