شاهد روسية تعيش بالمملكة: أحب السعودية.. وما وجدته فيها يختلف عمّا سمعته تماماً

عبّرت سيدة روسية تعيش مع زوجها وأطفالها في الرياض عن سعادتها بالعيش في المملكة، مبينة أنها أحبت الحياة في هذا البلد.



وقالت إن ما وجدته بعد وصولها للمملكة يختلف تماماً عما كانت تسمعه من قبل بأنها بلد مغلق وغير مناسب للنساء، مبينةً أنه على العكس فإن المملكة بلد مناسب جداً للنساء وآمن جداً.

وأضافت خلال في لقاء مصور معها أنها أحبت الحياة في السعودية، وزارت العديد من المواقع الأثرية والطبيعية والتراثية في المملكة، مثل مهرجانات الجنادرية، والإبل، وأنها أعجبت بها كثيراً.