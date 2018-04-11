شاهد.. زفاف عروسين يتحول إلى كارثة بحريق غامض في أستراليا

شب حريق كبير مجهول السبب في موقع زفاف عروسين، في مدينة ​كوينزلاند​ الأسترالية، وحوّل فرحتهما إلى كارثة.

وأشاع السكان المحليون بأن شبح المالكة السابقة للمنزل، أشعل ​النيران​ فيه في محاولة منها لاستعادته.

وكان ألفريد كوتون، وهو بحار سابق أمضى ست سنوات وهو يبحر بين ​هونغ كونغ​ وجزر ​الهند​ الغربية، قد بنى المنزل المكون من طابقين في عام 1900 وقطن فيه مع زوجته آني بود وابنته.

ومنذ فترة طويلة تحدثت الشائعات، عن أن شبح زوجة السيد كوتون يطارد مالكي المكان لاستعادته.

ووصفت امرأة اعتادت أن تعمل في العقار وجود نشاط غريب في المنزل، مثل سقوط الأشياء عن الرفوف، وإطفاء الأضواء، وتمايل الثريات المعلقة في السقف، بينما قال بعض العمال والسائقين بأنهم كانوا يشاهدون أشياء غريبة في محيط المنزل وداخله لدى مرورهم بالقرب منه في الليل، بحسب ​صحيفة ديلي ميل البريطانية​.