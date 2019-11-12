شاهد .. سالي فؤاد تنهار بالبكاء على الهواء

دخلت خبيرة التغذية ومقدمة البرامج ” سالي فؤاد ” في نوبة من البكاء خلال حلقة برنامجها ” سفرة سالي ” المذاع على قناة ” بانوراما فود ” عند حديثها عن شقيقتها وعن وفاة الفنان ” هيثم أحمد زكي ” الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي .

وتحدثت سالي فؤاد عن الوحدة وأن وفاة هيثم أحمد زكي كانت صدمة ودرسا للجميع .. وأشارت إلى أن هيثم كان وحيدا على الرغم من تحدثه دائما عن معاناته من الشعور بالوحدة فيما يعيش أشخاص أخرون متقوقعون على أنفسهم ولا يشكون أبدا مما يعانون منه .

وأكدت على أهمية صلة الرحم والتي يوصي بها الدين الإسلامي .. وتحدثت سالي عن بعض الأهالي التي تتملكهم الأنانية باتخاذ قرار عدم الإنجاب سوى طفل واحد معلقة على ذلك : ” مهم يكون لينا أخ أو أخت في الدنيا ” .

وطلبت في نهاية الحلقة الدعاء لأختها الوحيدة التي تجري عملية جراحية في وقت تقديمها للحلقة قائلة : ” بتمنى تدعو لأختي الوحيدة في أوضة العمليات ” .. ثم انخرطت سالي في البكاء مما اضطر فريق عمل البرنامج للخروج لفاصل .