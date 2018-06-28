شاهد… سجال بين مجدي عبدالغني ووائل الابراشي بسبب نتيجة المنتخب المصري في المونديال

أحرج الإعلامى وائل الإبراشى، الكابتن مجدى عبد الغنى وكذبه بعد ردوده الصادمة عن الملفات المتعلقة بالمنتخب المصري بكأس العالم.

وقال مجدى عبد الغنى عند سؤاله عن سفره فى طائرة خاصة إلى روسيا، ” كنت فى مشوار خاص.. هو حد يجبلك طيارة خاصة هتقوله لا” ليسأله الإبراشي” “فين المشوار إلى كنت رايحو دا” ورد عبد الغنى “هو لازم الإعلام يعرف أنا رايح فين وجى من فين” وهاجمه الإبراشى “أنت شخصية عامة ومن حق الشعب معرفة السفر فى طائرة خاصة ليه ومن فين”.

وقال مجدى عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “العاشرة مساء” المذاع خلال فضائية “دريم”، “سافرت مع بعثة المنتخب إلى روسيا بصفتى عضو بالاتحاد، بينما تم منعى من رئاستها فقط”، مضيفا أن الجهاز الفنى هو المسئول عن الإخفاق الذى حدث ولكن مهمتنا كانت فى الصعود.

وسأل الإبراشى مجدى عبد الغنى عن منصبه فى البعثة؟ ورد مجدى أنا سأكون رئيس البعثة ولكن تم تنحيتى منها، وهو ما رد عليه الإبراشى “إذا هناك مشكلة وإلا لما كان تم استبعادك من رئاسة البعثة”.

وعند سؤال الإبراشى لمجدى أنت عضو مهم فى بعثة المنتخب مينفعش تروح تعمل برنامج رمضانى قبل كأس العالم؟ ويرد عبد الغنى “لا لا اللى بيقول الكلام دا مش بيفهم حاجة أنا رجل إعلامى”.