شاهد… سخرية لاذعة من عمرو اديب من “عملية العسل” لضابط قطري في اليمن!

سخر الإعلامي المصري، عمرو أديب من قضية تعامل قطر مع قضية “اعتقال مواطن قطري” في اليمن واصفا إياه بـ”الجاسوس” ومشيرا إلى أنه كان ينبغي على السلطات في الدوحة “الصمت” أو التعامل مع القضية بصورة مختلفة على حد تعبيره.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة أون تي، حيث نشرت الفناة مقطع الفيديو بعنوان “كل يوم – 6 دقائق ضحك من عمرو أديب عن القبض على جاسوس قطري باليمن،” على صفحتها بيوتيوب، حيث قال: “مسكوا مواطن قطري ووجدوا معه خرائط وأمور أخرى، جاسوس يعني، مش مشكلة، كان عند الحوثيين وكان ببعث لهم أماكن وصواريخ التي بيضربوا فيها المملكة العربية السعودية، مش دي القضية، في الوقت الحالي عندما ينمسكلك جاسوس، تعمل ايه؟ يا تسكت يا تقول يعني حاجة مثل انه ميقصدش او حاجة كدا، فقالولك ان محسن صالح وده اسمه كان رايح اليمن ليه؟ قلنالهم ليه؟ قلك كان بجيب عسل.. أنا مبهزرش أنا مبقولش نكتة، قلك انت مش عارف العسل الحضرمي.”.

وتابع قائلا: “أول ما جاء الخبر قلت له يابني المواطن ده قطري؟ يعني عادة القطريين مبيستخدموش ومعندهمش ناس كثير ليبقى عنه جاسوس، فأنا أول مرة اسمع عن جاسوس قطري، وطلع أصلا يمني ومينه جواز قطري يعني حتى معرفش يجيب جاسوس قطري يعني مطلعش قطري كمان، يعني طلع يمني ومعاه جاسوس قطري..”