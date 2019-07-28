شاهد .. سطو مسلح على محطة وقود في الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعملية سطو مسلح لمحطة وقود في حي السويدي جنوب العاصمة الرياض من قبل شخصين ملثمين يوم الجمعة الماضي .

ووثق الفيديو بواسطة كاميرا المراقبة الموجودة في المحطة وظهر به الشخصين الملثمين وهما ينزلان من سارة ” بيكب ” في وقت متأخر من الليل .

وتوجهوا للحاق بعامل في المحطة مهددين إياه بآلة حادة بينما هرب زميله من المكان خوفا على حياته ومن التعرض للأذى .

وتعرض عامل المحطة إلى الضرب المبرح من قبل الملثمين بإستخدامهم ل ” سلاح أبيض ” حتي يعطيهم ما بحوزته من أموال ثم لاذا بالفرار .