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شاهد .. سطو مسلح على محطة وقود في الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعملية سطو مسلح لمحطة وقود في حي السويدي جنوب العاصمة الرياض من قبل شخصين ملثمين يوم الجمعة الماضي .

ووثق الفيديو بواسطة كاميرا المراقبة الموجودة في المحطة وظهر به الشخصين الملثمين وهما ينزلان من سارة ” بيكب ” في وقت متأخر من الليل .

وتوجهوا للحاق بعامل في المحطة مهددين إياه بآلة حادة بينما هرب زميله من المكان خوفا على حياته ومن التعرض للأذى .

وتعرض عامل المحطة إلى الضرب المبرح من قبل الملثمين بإستخدامهم ل ” سلاح أبيض ” حتي يعطيهم ما بحوزته من أموال ثم لاذا بالفرار .

 

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